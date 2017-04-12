Halk Oylamasına Doğru

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gümüşhane İl Başkanlığı kentte "evet çadırı" kurdu.



MHP İl Başkanı Nadim Aydın, MHP olarak referandum çalışmalarını il, ilçe, köy ve mahalle bazında tamamladıklarını söyledi.



Referandum çalışmaları kapsamında 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda "evet çadırı" kurduklarını dile getiren Aydın, şöyle devam etti:



"Çalışmalarımızı 'evet' çadırında sürdürüyoruz. Çadırımız adeta ziyaretçi akınına uğradı. İnsanlarda müthiş bir teveccüh var. Hem MHP'ye hem Devlet Bahçeli'ye hem de evet kampanyamıza. Ziyaretçilerimizin sayısını tutmadık ama genel seçimlerin adeta on katı kadar ziyaretçimiz oldu. Üniversiteden de hanım komisyonu üyelerimiz çadırımızda nöbet tutuyorlar. Herhangi bir sorun yaşamadan Gümüşhane'de referandum çalışmalarını sonlandırmış bulunacağız. Referandumda oy rekoru kırarak birinci gelmenin hesaplarını yapıyoruz. Başarılı da olacağız, herhangi bir sıkıntımız da yok."