Halk Oylamasına Doğru

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, 2017 yılı içerisinde Hatay'a, kültür ve turizm alanında 50 milyon lira bütçeli yatırım yapılacağını belirtti.



Yayman, AK Parti Dörtyol İlçe Teşkilatı'nda, kadın komisyon üyeleri ile bir araya geldi.



Bakanlık olarak Hatay'daki sorunları çözme noktasında çalışmalarının bulunduğunu belirten Yayman, "Erzin ilçemizdeki kültür merkezinin tamamlanması, İsos Harabeleri'nin tanıtımı gibi çalışmalarımız bu dönem içerisinde yoğunluk gösterecek. Ayrıca Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerimiz de birer kültürhanı yapmayı planlıyoruz. Hatay'a yıl içerisinde, kültür ve turizm alanında 50 milyon lira bütçeli yatırım yapılacak. İlimiz yatırımlardan en iyi şekilde nasibini alacak." dedi.



16 Nisan'da Türkiye tarihinin en önemli olaylardan birinin gerçekleşeceğini kaydeden Yayman, bunun ülke tarihi için bir milat olduğunu ifade etti.



Yayman, daha sonra Dörtyol Belediyesi Belediye Başkanı Yaşar Toksoy'u makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.