Halk Oylamasına Doğru

MHP Gaziantep İl Başkanı Ali Muhittin Taşdoğan, 16 Nisan'daki halk oylamasına ilişkin, "Kararsızlar 'evet' yönüne ciddi bir şekilde evrildiler. 'Evet'te çok ciddi yükseliş var." dedi.



Taşdoğan, AA Bölge Müdürlüğünü ziyaretinde, kampanyanın başında bilgi kirliliğinin hat safhada olduğunu, buna karşılık vatandaşa doğruları anlatmaya çalıştıklarını dile getirdi.



Sahanın son on gündür çok iyi olduğunu anlatan Taşdoğan, "Kararsızlar 'evet' yönüne ciddi bir şekilde evrildiler. 'Evet'te çok ciddi yükseliş var." ifadesini kullandı.



Pazar günü milletin hakemliğine başvuracaklarına işaret eden Taşdoğan, şunları dile getirdi:



"Evet diyen de hayır diyen ülkenin birinci sınıf vatandaşı. Sonuç ne olursa olsun bu milletin kararına saygı duymak lazım. Millete bu güvenceyi vermek lazım. MHP olarak 48 yıldır girdiğimiz bütün seçimlerin sonucuna saygı duyuyoruz. Buna da duyacağız ama evet demek lazım."



Mevcut sistemin sürekli kriz ürettiğini vurgulayan Taşdoğan, vatandaşa bu konuda söylenen yalanları aktardıktan sonra gerçekleri anlattıklarını söyledi.