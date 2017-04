Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Ereğli ilçesine bağlı Abdi, Halaşlı, Işıklı, Aydınlar, Pınarcık ve Soğanlıyörük köylerini ziyaret etti.



Milletvekili Çaturoğlu, ziyaretlerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada 16 Nisan'da Türkiye'nin önemli bir süreç ile karşı karşıya kalacağını söyledi.



Ülkenin daha güçlü hale gelebilmesi için referandum dan "Evet" oyunun çıkması gerektiğini belirten Çaturoğlu şöyle konuştu:



"Her partinin seçim beyannamelerinde Anayasayı değiştireceklerine dair sözü vardır. Ancak seçimlerden sonra bunlar unutulur, ama biz her seçim öncesi vatandaşımıza söz verdik. Bu Anayasa ile Türkiye yoluna devam edemez, mutlaka değişmesi gerekir diye biz bunu her ortamda gündeme getirdik.



Ülkemiz koalisyonlardan çok çekti. Anayasa değişikliği paketinin geçmesi için yüzde 51 yetiyor ama içeride ve dışarıdaki hain ve işbirlikçilerine karşı yüzde 60'lar, 70'ler seviyesinde evet oyu çıkması gerekiyor. Bu yüzden çocuklarımızın geleceği için, ülkemizin istikrarlı bir şekilde yoluna devam etmesi için, koalisyonların sona ermesi için sizlerin güçlü bir evet oyu desteğinize ihtiyacımız var."



AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır da, hazırlanan program dahilinde ilçeye bağlı 94 köyde halk oylaması çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.