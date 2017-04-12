Halk Oylamasına Doğru

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Emin İnağ, halk oylamasının yapılacağı 16 Nisan'da, lokanta, kahvehane, internet kafe ve kıraathane gibi umuma açık eğlence yeri işletenlerin seçim yasaklarına uyması uyarısı yaptı.



İnağ, yaptığı yazılı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) aldığı kararla halk oylamasının yapılacağı 16 Nisan'da seçim süresince sabah saat 06.00'dan gece 00.00'a kadar alkollü içki satılmasının yasak olduğu, kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi umuma açık olan eğlence yerlerinin kapalı kalacağı ve eğlence niteliği taşıyan lokantalarda sadece yemek verilebileceğini hatırlatarak, şunları kaydetti:



"İlgili meslek dallarında faaliyet gösteren esnaflarımızın söz konusu yasaklara uymaları önem arz etmektedir. Birliğimiz siciline kayıtlı lokanta, kahvehane, internet kafe ve kıraathane gibi umuma açık eğlence yeri işleten üyelerimizin gerekli tedbirleri almaları gerekmektedir."