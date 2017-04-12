Halk Oylamasına Doğru

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin "Biz dünya süper liginde oynayan bir takımdık, şimdi mahalli lige düşürecekler bizi, Ortadoğu ligine. 'Orada oynayın siz.' diyecekler. Olmaz arkadaşlar." dedi.



Baykal, Nazilli Belediye Meydanı'nda partisinin düzenlediği mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti.



Kurutuluş Savaşı'nın kazanılmasının ardından Cumhuriyet'in kurulduğunu, demokrasiye ve çok partili hayata geçildiğini anlatan Baykal, oluşturulan millet anlayışı sayesinde bu topraklara herkesin başının dik yürüyebildiğini ifade etti.



Halk oyuna sunulacak anayasa değişikliği ile tüm hakların tek bir kişiye devredileceğini ileri süren Baykal, şöyle konuştu:



"Biz dünya süper liginde oynayan bir takımdık şimdi mahalli lige düşürecekler bizi, Ortadoğu ligine. 'Orada oynayın siz.' diyecekler. Olmaz arkadaşlar. Evet denirse, evet diyenler başta herkes tehlike altındadır. Evet belirsizliktir, şüphedir, tereddüttür. Nereden ne gelecek bilemezsiniz çünkü bütün yetkiyi, kurumsal niteliği olan TBMM'den alıp tek bir kişiye vermişsin. Millete, kendine, milli mücadeleye, atana, dedene, Mustafa Kemal'e sahip çık."



Mitinge, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal da katıldı.