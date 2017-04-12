Halk Oylamasına Doğru

TÜRMOB Genel Sekreteri Dr. Yahya Arıkan, "Türkiye'de sonuç ne olursa olsun, bir mutabakatın olması biz mali müşavirlerin en büyük beklentisidir." dedi.



Ordu Mali Müşavirler Odası tarafından Ordu Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda kurumlar vergisi konulu seminer düzenledi.



Seminer sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Arıkan, Türkiye ve Dünya'nın önemli bir süreçten geçtiğini belirterek, "Hayatın en önemli konusu da ekonomi. Bu anlamda bizler mali müşavirler olarak iki yönlü çalışma yapıyoruz. Bir yandan kendi alanımızda raporlar yayınlayarak Türkiye'nin daha çok büyümesine katkı sunmakla ilgili hem fotoğraf çekiyoruz, hem de görüş ve öneriler sunuyoruz." diye konuştu.



Bu süreçte tüm mali müşavirlere büyük görevler düştüğünü vurgulayan Arıkan, "Dünya'daki büyük teknolojik gelişmeler sonrasında bizde artık bu ülkenin sadece kayıtlarını tutan değil, aynı zamanda denetimini yapan ve 3 milyon KOBİ'yi büyütmek isteyen faydalı meslektaş grupları yaratmaya çalışıyoruz. Bu noktada ülkeyi yönetenlere de görevler düşüyor." ifadelerini kullandı.



Türkiye'ye yatırım yapılması için her şeyin şeffaf ve hesap verilir olması gerektiğinin altını çizen Arıkan, mali müşavirler olarak ülkenin büyümesi noktasında her desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.



16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına da değinen Arıkan, "Türkiye'de sonuç ne olursa olsun, bir mutabakatın olması biz mali müşavirlerin en büyük beklentisidir. Çünkü biliyoruz ki tüm gelişmiş ülkelerde bir anayasa ne kadar geniş bir toplumu ilgilendiriyorsa o kadar sağlıklı olur. Bu anlamda ülkenin gerilmediği, bölünmediği ve kampa bölünmediği bir süreç olmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Seminere, Arıkan'ın yanı sıra Ordu Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş, TÜRMOB Denetleme Kurulu Başkanı Nazım Anıl, Onursal Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel, Kurucu Oda Başkanı Orhan Ümit Felek, Trabzon Mali Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Demir, Giresun Mali Müşavirler Odası Başkanı Fikri Çalçalı, Samsun Mali Müşavirler Odası Başkanı Hayrul Kayar, Giresun Mali Müşavirler Odası Eski Başkanı Muzaffer Ejder, Samsun, Giresun, Trabzon ve Ordulu meslek mensupları ile stajyerler katıldı.