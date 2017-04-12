Halk Oylamasına Doğru

Zonguldak İl Genel Meclis Başkanı Necdet Karaveli, Alaplı ilçesinde pazaryeri esnafını ziyaret etti.



Karayel, gazetecilere yaptığı açıklamada, 16 Nisan'da yapılacak referandum çalışmaları kapsamında pazaryeri esnafını ziyaret ettiklerini söyledi.



Zonguldak'ta rekor oyla "Evet" oyu çıkacağını inandığını ifade eden Karayel, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili ilçelerimizde esnaflarımızı ve vatandaşlarımızı bilgilendirmek, görüş alışverişinde bulunmak amacıyla ziyaretler yapıyoruz." dedi.



Ziyarete, AK Parti İl Genel Meclis üyeleri Ayhan Akman,Temel Uslu ve AK Parti Alaplı İlçe Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.