Halk Oylamasına Doğru
AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları, halk oylamasına sunulan 18 maddelik anayasa değişikliğini tablolarla anlatan sergi açtı.
AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları, halk oylamasına sunulan 18 maddelik anayasa değişikliğini tablolarla anlatan sergi açtı.
Serginin açılışı için Şehzadeler ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda tören yapıldı.
Törene AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Enis Günay, AK Parti Gençlik Kolları MKYK Üyesi Halil Özkan, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Ender Gök, gençlik kolları üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.
Gök, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 gün açık kalacak sergide vatandaşlara neden "evet" denmesi gerektiğini anlatan bir gazete dağıtacaklarını söyledi.
30 tablodan oluşan bir sergi oluşturduklarını belirten Gök, şöyle konuştu:
"Sergimizde 18 maddeyi ve Manisalı vatandaşlarımızın neden 'evet' demesi gerektiğini anlatacağız. 30 tabloda 18 maddeyi ve sebeplerini işledik. Geçmişten gazete kupürlerinden, yaşanan hadiselerden ve birçok noktadan örnekler verdik. İnşallah Manisalı hemşehrilerimiz sergimize gelip gezdikten sonra çıkarken gazete ve broşürlerimizden alarak neden 'evet' demeleri gerektiğini anlayacak ve inşallah 16 Nisan'da da Manisalılar 'evet' diyecek kanaatindeyiz. Manisalıları cuma gününe kadar hazırladığımız sergiye bekliyoruz."
Sergiyi gezerek tabloları inceleyen AK Parti Manisa Milletvekili Baybatur ise sergide 18 maddeyi anlatıldığını ve ülkeye kazandırılacak yenilikler, ülkenin kazanımı noktasında yeni dönemle alakalı güzel ifadelerle, resimli görsel çalışmaların hazırlandığını ifade etti.
Görsellerde eski Türkiye'de kaybedilenlerin neler olduğunun uygun bir şekilde anlatıldığını belirten Baybatur, "Yeni Türkiye'de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ülkenin nasıl kalkınacağı, nasıl daha güçlü şekilde idare edileceği noktasında güzel bir sergi hazırlanmış. Gençlik Kolları Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Manisalı hemşehrilerim, hakikaten muhalefetin akla ziyan yalanlarının bertaraf edildiği, akla ziyan yalanlarının çürütüldüğü sergiye gelip hakikatleri görmelerini temenni ediyorum." dedi.