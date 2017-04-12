Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşcı, halk oylaması kapsamında Altınordu ilçesinde ziyaretlerde bulundu.



Taşcı, ilçe esnafını ziyaret ederek, bol kazanç dileğinde bulundu ve vatandaşlarla sohbet etti.



Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği'nde düzenlenen toplantıya katılan Taşcı, burada yaptığı konuşmada, milli sermayenin teminatı olan esnaf ve sanatkarları her türlü yan etkilerden, olumsuz durumdan korumanın öncelikli vazifeleri olduğunu belirterek, "Anayasa değişikliği ile esnaf ve sanatkarlarımıza dair hizmetlerimiz, çok daha hızlı, çok daha etkin bir şekilde kendilerine ulaşacaktır." dedi.



Polise tatlı ikram etti



Taşçı, ilçedeki programında emniyet mensuplarıyla da bir araya geldi.



İlçedeki bir kontrol noktasında görev yapan polislere tatlı ikramında bulunan Taşcı, şunları söyledi:



"Polis candır, polis başımızın tacıdır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin, ülkemizin huzur, güven ve istikrarının güvencesi Türk polis teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Görevleri başında şehit düşen kahraman polislerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."