Halk Oylamasına Doğru

AK Parti İdil Kadın Kolları Başkanı Rabia Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri kadınlar, referandum çalışmalarını sürdürüyor.



Tepeköy, Ulak, Yazman, Oyalı, Kırca, Kurtuluş, Özbek, Çığır, Alakamış ve Varımlı köylerini ziyaret eden Yılmaz ve beraberindekiler, vatandaşlardan destek istedi.



Yılmaz, ziyaretler hakkında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geleceği açısından 16 Nisan'daki halk oylamasının önemine işaret ederek, "Anayasa değişikliği, istikrarı sürdürmeye ve milli iradeyi güçlendirmeye yöneliktir. Çıktığımız bu yolda milletimiz de bizimle birlikte vesayet anayasasına son vermek istiyor. Gece gündüz demeden 16 Nisan'a kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.