Halk Oylamasına Doğru

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Başkanı Abdullah Ecevit Öksüz, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında "evet" diyeceklerini söyledi.



Öksüz, yaptığı açıkmada, Türkiye Cumhuriyetinin on yıllardır askeri, bürokratik, iktisadi ve siyasi oligarşinin demir çarkları arasında ezildiği belirterek Öksüz, "Milletimiz iradesine ipotek koyan tüm bu oligarşik vesayete 'dur' demek için 15 Temmuz'da ortaya koyduğu güçlü tavrı, 16 Nisan referandum unda taçlandırarak, bu aziz vatanın sahibinin kendisi olduğunu gösterecektir." diye konuştu.



Öksüz, dünyada yeni denklemlerin şekillendiğine hep birlikte şahitlik ettiklerini dile getirerek, "Böyle bir küresel sistem içerisinde statükodan, eski denklem ve sistemlerin devamından yana olanlar kaybedecek, dinamizm sahibi olanlar, saflarını sık tutanlar, insanlığın ortak iyiliğini hedefleyenler kazanacaktır." dedi.



Referandumda sadece hükümet sistemi değişikliğinin oylanmadığını ifade eden Öksüz, şunları kaydetti:



"16 Nisan bir sonuç değil yeniden yükselişe güçlü bir başlangıç ve sıçrama noktasıdır. Anayasanın değişecek olan 18 maddesinin her birinin detayı ayrı ayrı incelendiğinde daha güçlü bir demokrasi, daha hızlı ve işlevsel bir hükümet, daha genç ve dinamik bir meclis, daha güçlü bir Türkiye görülecektir."