Halk Oylamasına Doğru

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AK Parti Kızılcahamam teşkilatı ilçede "Evet" temalı sevgi yürüyüşü düzenledi.
AK Parti Kızılcahamam teşkilatı ilçede "Evet" temalı sevgi yürüyüşü düzenledi.
Kızılcahamam 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda başlayan yürüyüşe, Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler, Nevzat Ceylan, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, AK Parti Ankara İl Başkanlığı yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Sefa Yıldırım, AK Parti Kızılcahamam Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Hamza Kocaoğlu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Fatma Yıldız, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Tahir Kütükçüoğlu ile partililer ve vatandaşlar katıldı.
Yaklaşık 2 kilometre devam eden yürüyüş başladığı meydanda son buldu.