Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, "Hayır cephesinde gördüğümüz bir şey yok. Şu ana kadar gördüğümüz Kemal Kılıçdaroğlu'nun maalesef düzenlemeye ilişkin söylediği yalanlar var." dedi.



Ünal, halk oylaması çalışması kapsamında Kahramanmaraş AK Parti Gençlik Kolları üyelerinin kurduğu 'evet' Çadırları ve ardından da Karamanlı Mahallesinde esnafı ziyaret etti.



Ziyaretlerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Ünal, çok güçlü bir şekilde 'evet' kararının her yerde olduğunu, 16 Nisan akşamı milletin sandıkta bu kararı açık bir şekilde ortaya koyacağını söyledi.



Türkiye'nin 16 Nisan'da yeni bir aşamaya geçeceğini belirten Ünal, "Milletin hükumetini doğrudan seçtiği, doğrudan temsille güven oyunu ve yetkiyi verdiği meclisi doğrudan seçtiği, meclis ile hükumet arasından artık kuvvetler ayrılığı ilkesinin gerçekleştiği yeni güçlü bir cumhurbaşkanlığı hükumet sistemiyle inşallah 17 Nisan günü Türkiye tanışacak." diye konuştu.



Daha önce pek çok ili gezdiğini anlatan Ünal, "Gittiğimiz her yerde gördüğümüz şu; konu son derece açık bir şekilde anlaşılmış. Meselenin bir memleket meselesi olduğunun vatandaşlarımız farkında. Şimdi burada esnaflarımızla bir araya geldik onlarla konuştuk, onları dinledik. Büyük bir coşku görüyoruz. İnşallah 16 Nisan günü de bu coşku, sevinç sandıklara yansıyacak. Kahramanmaraş'ımızı da inşallah halk oylamasında 1. sırada görmek istiyoruz." diye konuştu.



Halk oylamasında 'hayır' cephesinden bir şey görmediklerini ifade eden Ünal, şunları kaydetti:



"Hayır cephesinde gördüğümüz bir şey yok. Şu ana kadar gördüğümüz Kemal Kılıçdaroğlu'nun maalesef düzenlemeye ilişkin söylediği yalanlar var. Burada açık açık altını çizerek söylüyorum; gerçeği tahrif eden, gerçeğin dışında kullandığı ifadeler var. Diyor ki 'Beni niye sürekli konuşuyorsunuz?' Biz seni konuşmuyoruz, senin yalanlarını konuşmak zorunda kalıyoruz. Çünkü biz milletimize gerçeği anlatmak zorundayız. 18 madde orada, anayasa orada, ne yaptığımız orada ama şimdi insanlar nasıl olsa bu 18 maddeyi okumaz, anayasayla mukayese etmez diye düşünüp de bu yalanları söylemenin bırakın siyasi ahlakı, hukuki açıdan da çok sorunlu olduğunu düşünüyorum."