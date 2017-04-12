Halk Oylamasına Doğru

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında "evet" için destek istedi.



Yeni Mahalle Karadeniz Caddesi'nde esnaf ziyaretleri yaparak, vatandaşlarla bir araya gelen Tekintaş, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında Altınordu ilçesinden güçlü bir "evet' desteği beklediklerini ifade etti.



Anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin bugüne kadar çektiği sıkıntılara, özellikle de koalisyonlara, ekonomik krizlere ve darbelere son vermeyi hedeflediklerini dile getiren Tekintaş, şunları kaydetti:



"Türkiye'nin geleceğini sürekli karartan tablolara son vererek geleceğimizi yeniden inşa edecek güne adım atmak istiyoruz.Türkiye Cumhuriyeti devleti ilelebet yoluna devam edecektir. Elbetteki bu süreç içerisinde yönetim anlamındaki aksaklıkları gidermek gerekmektedir. Bu aksaklıkların giderilmesi için 16 Nisan'ın önemli bir fırsat olduğunu biliyoruz."



Tekintaş'a ziyaretlerinde Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Evli ve AK Parti Altınordu ilçe Başkanı İbrahim Hekim de eşlik etti.