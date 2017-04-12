Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, 16 Nisan'daki halk oylamasıyla bürokratik oligarşinin, vesayetin son kalıntılarının ve krizlere davetiye çıkartan sistemin tarihine karışacağını söyledi.



Gündoğdu, halk oylaması çalışmalarında Altınordu ilçesindeki esnafları ziyaret etti.



Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Gündoğdu, "Koalisyon dönemlerinde IMF'nin kapısında el açıyorduk, şimdi ise borcu sıfırladık, borç veriyoruz." dedi.



Gündoğdu, Türkiye'nin çok krizlerle karşı karşı kaldığını belirterek, şunları kaydetti:



"Cumhuriyetin ilanından bu yana maalesef kurulamayan hükümetlerin, siyasi krizlerin, darbelerin, dış odakların ve terörün siyasete şekil verdiğini görüyoruz. Siyasi partilerin yapılan seçimlerde tek başına iktidar olabilecek kadar oy alamaması sonucunda gidilen koalisyonlar bırakın ülkeyi ileri götürmeyi, mevcut durumdan daha kötü bir duruma sürüklemiştir. Koalisyon hükümetleri krizlere açık, yönetimde yavaş, karmaşık ve kırılgan yapıya sahipler. Bu yüzden de ülkeyi istikrarsızlığa sürüklerler. AK Parti öncesi döneme baktığımızda ülkemizin uçan anayasa kitapçıkları, ekonomik krizler, IMF ve Dünya Bankasının dayatmaları, darbeciler, rehin kalan hastalar, hortumlanan bankaların arasında savrulduğuna şahit oluyoruz."



AK Parti iktidarları süresince birçok konuda büyük ilerleme kaydedildiğini de ifade eden Gündoğdu, "AK Partimiz girdiği ilk seçimden milletimizin desteğini alıp tek başına iktidar olarak, tüm bu garabet durumlara neşter vurmuştur. Ancak mevcut sistem hantal bir işleyişe sahiptir ve her an krize neden olabilir. Bunun en net örneğini 7 Haziran'da gördük." diye konuştu.



AK Parti göreve geldiği günden beri Türkiye'nin 3 kat büyüdüğünü ve 16 Nisan'da oylanacak sistem yürürlüğe girdiğinde Türkiye'nin hızla büyümeye devam edeceğini vurgulayan Gündoğdu, "Mevcut sistemde Anayasa Mahkemesi üyelerinin 14'ü cumhurbaşkanı ve 3'ü TBMM tarafından seçiliyor. Yeni sistemde ise üye sayısı 15'e düşecek ve bunlardan 12'sini cumhurbaşkanı seçecek." açıklamasında bulundu.



Birilerinin yeni sistemin cumhurbaşkanına TBMM'yi feshetme yetkisini verdiğini iddia ettiğini belirten Gündoğdu, "Bu da tamamen yalan. Yeni sistemde cumhurbaşkanına seçimleri yenileme yetkisi veriliyor. Aynı yetki TBMM'de de olacak. TBMM, üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek. 2 kez seçilebilecek cumhurbaşkanı, seçimlerin yenilenmesi durumunda bir hakkını kaybedecek." değerlendirmesinde bulundu.



Gündoğdu, yeni anayasa ile seçilme yaşının da 18'e ineceğini anımsatarak, "Kimileri bu madde hakkında olmadık spekülasyonlarda bulunuyor. Ecdadımız Fatih Sultan Mehmed Han 21 yaşında çağ kapatıp çağ açtı. Nice evladımız 18 yaşında al bayrakla şehadete yürüdü. Dünyanın bir çok ülkesinde seçilme yaşı 18. Gençlerimize 'seçebilirsin ama seçilemezsin' demek olmaz. Yeni sistemde gençlerimizin de aday olmasının önü açılacak, onları meclise gönderme yetkisi yine aziz milletimizindir." dedi.