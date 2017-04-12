Halk Oylamasına Doğru

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, halk oylamasıyla ilgili, "Bu, çocuklarımızın geleceğinin meselesi. Dolayısıyla vatandaşlarımızın sandığa giderek 'hayır' oyu kullanarak destek vermelerini istiyorum." dedi.



Halk oylaması çalışmaları kapsamında kentte ziyaretlerde bulunan Milletvekili Karadeniz, görüştüğü vatandaşlara neden "hayır"ı tercih etmeleri gerektiğini anlattığını söyledi.



Bunun bir siyasi parti meselesi olmadığını, hangi görüşten olursa olsun meselenin memleket meselesi olarak düşünülmesi gerektiğini belirten Karadeniz, "Bu, çocuklarımızın geleceğinin meselesi. Dolayısıyla vatandaşlarımızın sandığa giderek 'hayır' oyu kullanarak destek vermelerini istiyorum." dedi.



Anayasa değişikliğinin kabul edilmesinin Türkiye için çare olamayacağını öne süren Karadeniz, şunları kaydetti:



"Anayasa değişikliği başta işsizlik, pahalılık olmak üzere ekonomik sorunlarımıza çare olacak mı? Hayır. O zaman neden 'evet' diyelim? Anayasa değişikliği teklifi 80 milyon vatandaşımızın gelirinin azalmasını vadediyor. Fakirleşmeye, yoksulluğa, vatandaşın sırtından para kazananlara 'hayır' diyoruz. Sandıktan 'hayır' çıksın, Türkiye ekonomik açıdan daha çok rahata, refaha, huzura kavuşacak. Ülkesini, devletini, halkını ve geleceğini düşünen vatandaşlarımız, bu nedenle anayasa değişikliği için tercihini 'hayır'dan yana kullanmalılar."