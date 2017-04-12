Halk Oylamasına Doğru

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kastamonu Şube Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, yatırımların devam etmesi için huzur, güven ve istikrara ihtiyaç olduğunu, 16 Nisan'da çıkacak "Evet" ile bu ortama ulaşacaklarını söyledi.



Fındıkoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş dünyası olarak sürdürülebilir kalkınma için anayasa değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.



Türkiye'de kuvvetler ayrılığı diye ifade edilen ama kurgusunda kuvvetler karmaşası bulunan sistemin var olduğunu, bunun mutlaka değiştirilmesi gerektiğini ifade eden Fındıkoğlu, "16 Nisan'da milletin oyuna sunulacak anayasa değişikliği bir tercih değil, ihtiyaçtır. Türkiye ekonomisi, 2016 yılının son çeyreğinde büyüme performansını yakaladı. Bunun 2017 yılında bir kademe daha ileri taşınacağına ve her türlü engeli aşarak hedeflerine varacağına inancım tamdır." diye konuştu.



Türkiye'de daha iyi gelecek için vatandaşların "Evet" diyeceklerine inandığını dile getiren Fındıkoğlu, şöyle konuştu:



"İş dünyası olarak sürdürülebilir kalkınma için Türkiye'nin en temel ihtiyacı olan anayasa değişikliğinin mutlaka karşılanması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle 'Evet' ile geleceğimize sahip çıkalım diyoruz. Yatırımların devam etmesi için huzur, güven ve istikrara ihtiyaç var. 16 Nisan'da çıkacak 'Evet' ile bu ortama ulaşacağız."