Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Adnan Kamıl, "Ülkemize cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini getirelim istiyoruz. Türk milleti her şeyi görüyor. Referandumda yüksek miktarda 'evet' oyu çıkacaktır." dedi.



Kamıl, parti lokalinde düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, referandum sürecini değerlendirdi.



Referandumun ülkenin geleceği açısından çok önemli olduğunu belirten Kamıl, "Bir oyun bile önemli olduğunu biliyoruz ve tüm parti teşkilatımıza gayretli çalışmalarından ötürü teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun referandum sürecindeki söylemlerine değinen Kamıl, "Kılıçdaroğlu, akşam söylediğini sabah tekzip eder hale geldi. Onun 18 maddede yer alanlarla ilgili söylemlerinin hiçbirinin doğruluk payı yok. Çarkçıbaşı Kemal Kılıçdaroğlu'na bu söylemleriyle bizleri güldürdüğü için kendisine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Kamıl, geçmişte koalisyonların kısa ömürlü olduğunu, hükümetlerin ortalama sürelerinin 12-13 ayda sona erdiğini vurgulayarak, "Çünkü hükümetler pazarlıkla kuruluyordu. Pazarlıklarla kurulan hükümetlerin ömrü de kısa oluyor. Biz ülkemize cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini getirelim istiyoruz. Türk milleti her şeyi görüyor. Referandumda yüksek miktarda 'evet' oyu çıkacaktır. Güneş balçıkla sıvanmaz." değerlendirmesinde bulundu.