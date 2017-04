Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, "Yeni sistemle Türkiye koşacak, hatta uçacak. Bir daha o krizli, koalisyonlu günler geri gelmeyecek. 16 Nisan'dan sonra Türkiye'de yeni bir dönem başlayacak." dedi.



Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "hayır" diyenleri çok fazla sahada göremediklerini fakat "evet"le ilgili çok organize şekilde çalışma yürütüldüğünü söyledi.



"Hayır" diyenlerin başını çeken birilerinin adeta "yalan makinesi" gibi çalıştığını savunan Yavuz, her gün yeni "saptırma ve manipülasyonlarla kafaların karıştırılmaya çalışıldığını" ifade etti.



Yavuz, bu aktörlere Batı'nın ve dünyanın da katkı sunduğuna işaret ederek, "Hem Batı hem de onun işbirlikçileri, birtakım vesayet odakları ve Türkiye'deki birtakım siyasi aktörler, terör örgütleri çok şey kaybedeceklerini biliyor. Onların çok şey kaybetmesi demek, Türkiye'nin de çok şey kazanacağı anlamına geldiğinden, gecemizi gündüzümüze katarak bu sürece ilişkin ne yapabiliriz derdiyle uğraş veriyoruz." diye konuştu.



Esnaf ve ev ziyaretleri ile toplantılar yaparak referandum sürecini değerlendirmeye çalıştıklarını belirten Yavuz, şunları kaydetti:



"Her gittiğimiz yerde bu sürecin Türkiye için ne demek olduğuna vurgu yapıyoruz. Bu süreç adeta 'boynumuza geçirilmiş ipin çıkarılması süreci olacak. Parlamenter sistemi, Türkiye'nin kafasına geçirilmiş bir ip olarak görebilirsiniz. Bu ipin uçları Batı'nın elinde, arzu ettiklerinde o ipi çekiyorlar. Sadece onların elinde mi? Bir yandan da Türkiye'de işbirlikçileri var. Mesela FETÖ'yü ve PKK'yı böyle görebilirsiniz. Maalesef bunların değirmenine su taşıyan birtakım siyasi unsurların da olduğunu görebilirsiniz. İstediklerinde o ipi çekiyorlar ve Türkiye'yi sürüklüyorlar. Türkiye kendine gelirse Batı, tankı, insansız hava aracını kime satacak, nükleer santrali olursa doğal gazı kime satacak? Türkiye'yi sömüremeyen, zapt edemeyen Batı, bu coğrafyayı nasıl zapt edecek ve nasıl sömürecek? Batı bugün gerçekten bu coğrafyayı da Türkiye'yi de sömürüyor. Bizi sömürürken de parlamenter sistemi kullanıyor."



Yavuz, Batı'nın parlamenter sistemin handikaplarıyla Türkiye'yi kontrol altında tutmaya çalıştığını ifade ederek, her ipi çektiğinde darbe, 17-25 Aralık operasyonu, ekonomik kriz, Gezi ve 15 Temmuz olaylarının yaşandığına dikkati çekti.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "çok şey kaybetme korkusuyla manipülasyon yaptığını" söyleyen Yavuz, "Milletin kafasını birtakım uydurmalarla karıştırırsam, belki 'evet' çıkmaz da hayallerimi devam ettirebilirim.' ümidiyle bunları yapıyor. Anayasa değişikliği, bir daha Türkiye kaoslu günlere dönmesin ve işler son derece hızlı şekilde yapılabilsin diye gerçekleştiriliyor. Yeni sistemle Türkiye koşacak, hatta uçacak. Bir daha o krizli, koalisyonlu günler geri gelmeyecek. 16 Nisan'dan sonra Türkiye'de yeni bir dönem başlayacak." ifadesini kullandı.