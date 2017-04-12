Halk Oylamasına Doğru

Kırklareli Sağlık Müdürü Fatih Selvi, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında hastanede yatan veya evde sağlık hizmeti alan vatandaşlar için gereken hazırlıkları yaptıklarını bildirdi.



Selvi, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların en temel haklarından olan oy kullanmalarının sağlanması ve halkın iradesinin en üst seviyede gerçekleşmesinin büyük önem arz ettiğini belirtti.



Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ'ın talimatlarıyla Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ile koordinasyon içinde, evinde sağlık hizmeti alan, hastanede yatan, sağlık yardımı olmaksızın oy vermeye gidemeyecek vatandaşlara destek olacaklarını ifade eden Selvi, şunları kaydetti:



"Vatandaşlarımızın en temel haklarından biri olan oy kullanmalarının sağlanması önem arz etmektedir. Bu sebeple, Sağlık Bakanlığı ve Kırklareli Sağlık Teşkilatı olarak gerek evinde sağlık hizmeti alan, gerekse hastanede yatan, sağlık yardımı olmaksızın oy vermeye gidemeyecek vatandaşlarımıza destek olmayı görev addediyoruz. Talebi olan vatandaşlarımızın Kırklareli Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezinin 444 38 33 numaralı telefonuna taleplerini iletmeleri yeterlidir. Hastalar, hasta nakil araçları ile oy verecekleri merkezlere taşınacak ve oy verme işlemi sonrası alındıkları yere geri götürülecek."