Halk Oylamasına Doğru

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, halk oylaması çalışmaları kapsamında Lalapaşa ve Meriç ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.



Bircan, yaptığı yazılı açıklamada, köy köy, mahalle mahalle gezerek vatandaşlara halk oylamasına ilişkin bilgi verdiklerini belirtti.



Ziyaretlerde esnafın istek ve sıkıntılarını da dinlediklerini aktaran Bircan, "Esnafına faydası olmayan anayasa değişikliğine biz 'hayır' diyoruz. Ülkemizin bunca sorunu dururken, bu sorunlara hiçbir çözümü olmayan, aksine yeni çok büyük sorunlara yol açacak bu anayasa değişikliğine 'hayır' diyoruz." ifadelerini kullandı.