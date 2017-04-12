Halk Oylamasına Doğru

Eski Devlet Bakanı Hasan Aksay ve bazı eski milletvekilleri, basın toplantısıyla anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin tercihlerini açıklayacak.



Aksay ile Milli Nizam, Milli Selamet, Refah ve Fazilet partilerinden 99 eski milletvekili yarın saat 11.00'de İlci Hotel'de yapacakları basın toplantısında anayasa değişikliğine yönelik değerlendirmelerde bulunacak.



Aksay ve eski milletvekilleri halk oylamasına ilişkin tercihlerini de kamuoyuyla paylaşacak.