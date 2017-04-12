Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, "Türkiye, 2023 hedeflerinin çoğunu şimdiden yakalamıştır." dedi.



Milletvekili Çanak, halk oylaması çalışmaları kapsamında Perşembe ilçesini ziyaret etti.



Efirli Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Çanak, geçen yıl yaşanan sel sonrası yıkılan Akçaova Köprüsü'nün kısa süre içinde ulaşıma açılacağını söyledi.



"Türkiye kalkınmasını uzun vadeye yayan 10 yıllık 50 yıllık kalkınma planları yapan bir ülke durumuna gelmiştir" diyen Çanak, "O eski günleri hatırlayanlarımız iyi bilir geçmişte en uzun 5 yıllık kalkınma planları yapılır, planlamaların hiç biri tutmaz yeniden revize edilirdi. Geçmiş dönemlerde alay konusu olabilecek bu tür planlar artık geçmişte kalmış. Türkiye 2023 hedeflerinin çoğunu şimdiden yakalamıştır." ifadelerini kullandı.



16 Nisan'da milletimizin kahir ekseriyetinin "evet" diyeceğine yürekten inandığını vurgulayan Çanak, şöyle konuştu:



"Yeni Türkiye'nin şahlanışını, güneşin doğuşunu 80 milyon hep birlikte izleyeceğiz. Milletimiz uzun yıllardan sonra ilk defa AK Parti'nin güçlü lideri ve istikrarı sağlaması nedeniyle milletimiz azmine sımsıkı sarılınca, neler olabileceğini görme fırsatı yakalamıştır. Güçlü lider, güçlü ülke Türkiye'nin varlığı daha büyük başarılar elde etmek için vatandaşlarımızı hayal etmeye, tasarlamaya ve geliştirmeye sevk etmektedir. AK Parti'nin 15 yıldır yaptığı bir özgüven devrimidir."



16 Nisan'dan sonra koşar adım 2023'e hazırlanan bir Türkiye göreceklerini de dile getiren Çanak, "Giderek yükselen güven ortamında son 15 yılda yakaladığımız büyüme ortamını daha da ileri taşıyacak 2023 Türkiye'si Dünyanın en büyük 10 ekonomisine sahip olmasının yanı sıra devlet geleneğinden gelen ve mirası olan sevk ve idareyi yeniden eline alacaktır." açıklamasında bulundu.



Milletvekili Çanak, daha sonra Kumbaşı balıkçı barınağındaki balıkçılarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.