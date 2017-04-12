Halk Oylamasına Doğru

Dinar ilçesinde faaliyet gösteren 62 Sivil Toplum Kuruluşu (STK) 16 Nisan'daki halk oylamasında 'evet' diyeceğini açıkladı.



Dinar STK Platformu sözcüsü Yaşar Yıldız, bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda, ilçede faaliyet gösteren 62 STK'nın, toplumun her alanında hizmet verdiğini söyledi.



STK'ların Türkiye üzerinde oynanan oyunları gördüğünü anlatan Yıldız, "Sadece ülkemiz içerisinde değil daha bir iki hafta öncesine kadar Almanya, Hollanda ve Avrupa ülkelerindeki yaşanan olaylar göstermektedir ki kapitalist ve emperyalist güçler güçlü ve büyük bir Türkiye'yi istememektedirler. Bu nedenle halk oylamasında 'evet' diyoruz." diye konuştu.



AK Parti Milletvekili Ali Özkaya ise STK'lara teşekkür etti.