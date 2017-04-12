Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, "Cumhuriyet bizim kırmızı çizgimizdir, üniter yapımızdan taviz vermeyiz. Rejim üzerinden kara propaganda yapmak, eski Türkiye özlemi içinde olanların yürüttüğü algı operasyonudur. Gayretimiz Cumhuriyetin ilan edilmesinin yüzüncü yılında 2023 hedeflerimizi kararlı ve güçlü bir şekilde hayata geçirmek" dedi.



Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, Alanya'nın Uğrak, İmamlı, Özvadi, Hocalar ve Büyükpınar Mahallalerinde 16 Nisan referandum u çalışmalarına devam etti. 18 maddelik anayasa değişikliği paketiyle ilgili merak edilen konuları anlatan Çelik, Hayır kampanyası yürütenlerin bilgi kirliliği oluşturduğunu savundu. "rejim değişecek" iddialarıyla ilgili açıklamada bulunan Sena Nur Çelik, "Türkiye Cumhuriyeti 1923'te Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları tarafından kuruldu. Cumhuriyet bizim kırmızı çizgimizdir, üniter yapımızdan taviz vermeyiz. Rejim üzerinden kara propaganda yapmak, eski Türkiye özlemi içinde olanların yürüttüğü algı operasyonudur. Kimsenin bu ülkede rejimi değiştirmeye gücü yetmez. Türkiye'nin rejimi Cumhuriyettir ve bunu değiştirmek isteyenlerin karşısına önce biz dikiliriz. Bizim gayretimiz Cumhuriyetin ilan edilmesinin yüzüncü yılında 2023 hedeflerimizi kararlı ve güçlü bir şekilde hayata geçirmektir. Gerçekleri saptıranlar 16 Nisan'da cevabı milletten alacak. Yükselişimizi kimse durdurmayacak" dedi.



"Cumhurbaşkanı millete hesap verecek"



Padişahlık ve tek adamlık iddialarını da eleştiren Çelik, "Diktatörlük, padişahlık deyip duruyorlar. Bu ülke tek adamlığı gördü ama bizim dönemimizde değil. Tek parti döneminde parti il başkanlarının valilik, belediye başkanlığı yaptığı günleri millet unutmadı. Seçimle gelip seçimle gidenden padişah olmaz. Yeni sistem Cumhurbaşkanının görev süresini 2 dönemle sınırlıyor. Bu yalanları söyleyenler sandıkla başa gelemedikleri için milletin muktedir olmasından, egemen olmasından korkanların ta kendisi. 1982 model darbe Anayasasında cumhurbaşkanının yetkileri fazla ama sorumluluğu yok. 16 Nisan'dan sonra kimse ayrıcalıklı olmayacak. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı hakkında soruşturma açılabilecek ve her suçtan yargılanabilecek. Herkes millete hesap verecek. Patron millet olacak."



"Söz de yetki de milletin olacak"



Çelik, "Seçimle iş başına gelinen sistemde padişahlık olması mümkün mü? 5 yılda bir seçim olacak, millet beğenmezse bir daha yetki vermez. Boşa kürek çekiyorlar çünkü milletimiz neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Bu millet zulmedenleri hiç bir zaman iktidara getirmedi. Bunu bildikleri için sürekli suyu bulandırıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar. 16 Nisan'dan sonra söz de yetki de milletin olacak" diye konuştu. - ANTALYA