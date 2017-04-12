Halk Oylamasına Doğru

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, "15 Temmuz'da nasıl olduysak kurşuna set, 16 Nisan'da kararımız evet." dedi.



Ertürk, yaptığı açıklamada, anayasa değişikliği halk oylaması çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.



Çalışmalarda bugüne kadar ilçedeki 34 bin 700 seçmenden yaklaşık 30 biniyle bir araya geldiğini kaydeden Ertürk, şunları ifade etti:



"16 Nisan'da milletçe sandığa giderek anayasa değişikliği ile ilgili son sözü hep beraber söyleyeceğiz. Yoğunlaşmamız gereken nokta, Türkiyemiz için neyin yararlı olacağı meselesidir. Daha güçlü bir Türkiye için, doğru kararın 'evet' olduğuna inanıyorum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine 'evet' demek, ülkedeki çift başlı yönetimi, her an krizlere gebe olan bu yönetimi sona erdirecek."



Halk oylamasında "hayır" diyenlerin terörist olmadığını ancak tüm teröristlerin ve terör örgütlerinin "hayır" dediğine dikkati çeken Ertürk, sandık başına giderek oy verecek vatandaşların bunu iyi düşünmeleri gerektiğini aktardı.



Ertürk, şunları kaydetti:



"İşte tam da bunun içindir ki tüm vatandaşlarımızın ellerini vicdanlarına koymalarını ve bu gerçeği düşünerek oy vermelerini istiyorum. Gerekçeniz ne olursa olsun 'hayır' dediğiniz de kimlerle aynı safta olacağınızı bilmenizi istiyorum. Bunun için 'evet' diyerek bu kirli oyunu bozmalıyız. Bu memleket meselesidir. 15 Temmuz'da nasıl olduysak kurşuna set, 16 Nisan'da kararımız evet."