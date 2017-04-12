Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Turgutlu ilçesinde katıldığı mitingle anayasa değişikliği halk oylamasında "evet" oyu için destek istedi.



Aydemir, Alankuyu Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin eskisi gibi olmadığını belirterek, "Birilerinin karşısında ezik bir şekilde duran, borçlu olduğu için ezik duran ülke yok. Batı, Türkiye'nin güçlü olmasını ve borçsuz olmasını istemiyor. Çünkü bu ülke dik ve ayakta durursa ümmet güçlenir, mazlum coğrafyaların yüzü güler." dedi.



Bu noktada halk oylamasının büyük önem taşıdığını ifade eden Aydemir, "evet" oyu için destek istedi,



AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Mürşit Gedizli de halk oylaması için son güne kadar rehavete kapılmadan çalışmaları gerektiğini dile getirerek, şunları söyledi:



"16 Nisan da sandıklardan 'evet' çıkacağı artık neredeyse kesin çünkü nereye gitsek, kiminle konuşsak bize hep aynı şeyleri söylüyor. 'Erdoğan ve AK Parti varsa bizim desteğimiz de dualarımız da hep sizinle.' Bizler rehavete kapılmadan son güne kadar kapı kapı dolaşıp çalışmalarımızı yılmadan, yorulmadan sürdüreceğiz. Allah'ın izni ile zafer bizlerin olacaktır."