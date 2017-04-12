Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Uşak Milletvekili Alim Tunç, Eşme ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.



Milletvekili Tunç, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması çalışmaları kapsamında esnafları ziyaret etti.



Gazetecilere açıklama yapan Tunç, Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişimi ardından birlik beraberlik içinde olumsuzlukların üstesinden geldiğini ifade etti.



Halk oylamasının önemine değinin Tunç, "Ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için esnaflarımızı duyarlı olmaya çağırıyorum. İstikbalimiz için, istikrar için 16 Nisan'da tüm hemşehrilerimi 'evet' oyu kullanmaya davet ediyorum." dedi.



Tunç, halk oylaması çalışmalarını köylerde de sürdürdü.