Halk Oylamasına Doğru

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Eflani ilçesini ziyaret etti.



Milletvekili Şahin, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul ve beraberindeki heyetle ilk olarak Eflani İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret ederek, öğretmenlerle bir süre sohbet etti.



Daha sonra Saraycık köyüne giden Şahin burada da köylülerle sohbet ederek, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin bilgi verdi.



Mevcut sistemle ülkenin önünün açılmadığını belirten ve geçmişte sistem nedeniyle yaşanan krizlerden bahseden Şahin, anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin daha hızlı kalkınacağını söyledi.



Halk oylamasının çok önemli olduğunu vurgulayan Şahin, anayasada yapılan 18 maddeyi köylülere anlattı.



Şahin, daha sonra beraberindeki heyetle Göller, Çal, Çukurgelik, Güllüce, Pınarözü, Akören, Aday ve Çavuşlu köylerine giderek köylülerin sorunlarını dinledi.