Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, "16 Nisan'da oylayacağımız Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ülkemize istikrarı getirecek." dedi.



Halk oylaması çalışmaları kapsamında Demirci ilçesine giden Berber, beraberinde Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ve partililerle Çereşe ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki esnafları ziyaret etti.



MHP Demirci ilçe teşkilatı ile MCBÜ Demirci Eğitim Fakültesini de ziyaret eden Berber, Demirci Belediyesi tarafından bayanlara özel düzenlenen programa katıldı.



Toplantıda konuşan Berber, Türkiye'nin önündeki engellerin 16 Nisan'da halkımızın desteği ile kalkacağını belirterek, şunları söyledi: konuştu:



"Türkiye'de 1950'den bu yana ne zaman tek başına iktidarlar gelse kalkınmalar oldu. Fakat Milletin iradesine milletin seçtiği iktidarlara egemenliğine, tabiri caizse teker çomak soktular, istikrarı bozdular.



16 Nisan'da oylayacağımız Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi istikrarı getirecek, Türkiye'yi 21'inci yüzyılda Dünya'nın kalkınmış, büyümüş, gelişmiş güçlü bir ülke haline getirecek. 16 Nisan'da yapılacak sistem değişikliği ile Türkiye'ye istikrar hakim olacak, krizler olmayacak. 16 Nisan akşamı Demirci'den gür bir sesle sandıkları patlatacak, istikrar için evet diyecek."