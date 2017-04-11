Halk Oylamasına Doğru
AK Parti Kulp İlçe Başkanı Amil Yatçı, referandum çalışmalarını sürdürüyor.
AK Parti Kulp İlçe Başkanı Amil Yatçı, referandum çalışmalarını sürdürüyor.
Yatçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 16 Nisan'da gerçekleşecek olan referandum için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:
"Ülkemizin istikrarı ve çocuklarımızın geleceği için, ilçemizin tek bir köyü elektriksiz kalmadığı için, vatandaş olarak hükümetimizin bizlere sahip çıktığı için ve özgürlüğümüzü sağladığı için 'evet' diyeceğiz."
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