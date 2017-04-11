Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Kulp İlçe Başkanı Amil Yatçı, referandum çalışmalarını sürdürüyor.



Yatçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 16 Nisan'da gerçekleşecek olan referandum için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:



"Ülkemizin istikrarı ve çocuklarımızın geleceği için, ilçemizin tek bir köyü elektriksiz kalmadığı için, vatandaş olarak hükümetimizin bizlere sahip çıktığı için ve özgürlüğümüzü sağladığı için 'evet' diyeceğiz."