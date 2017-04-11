Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, Ankara'nın Çubuk ilçesinde esnafı ziyaret etti.



Turşu satış noktalarını ziyaret eden Arslan, kendisine ikram edilen turşudan yedi, suyunu içti.



Arslan, burada yaptığı konuşmada, ülkenin yararını, bekasını gözeten her vatandaşın 16 Nisan'da mutlaka oy kullanarak iradesini sandığa yansıtması gerektiğini söyledi.



Avrupa'daki bazı ülkelerin, bölücü terör örgütlerinin ve destekçilerinin Türkiye'nin istikrar ve huzurunu bozmaya çalıştığını anlatan Arslan, şöyle konuştu:



"İnşallah 'Evet'in zaferinin ardından, ülkemizin daha iyi ve daha etkin bir performans sergileyeceği bir yönetime kavuşacağız. Evet ile yetkiyi sadece seçimle gelmişlerin kullanmasını sağlayacağız. Mevcut sistemde seçtiğimiz kişiler, gerçekleştirmek istediği projelerde sürekli engellemelerle karşılaşıyor. Seçilmişlerin yetki kullanımı sürekli olarak daraltılıyor, kısıtlanıyor veya bir şekilde engelleniyor. Ekonomi, sanayi, siyaset bürokrasisi içerisindeki vesayet odaklarının ortadan kaldırılması, sizlerin 16 Nisan'da 'Evet' demesiyle mümkün olacak.



Arslan, FETÖ benzeri ihanet şebekelerinin tekrar ortaya çıkmaması ve başka 15 Temmuz'lar yaşanmaması için sandıktan 'Evet" çıkması gerektiğini ifade ederek, şöyle devam etti:



"Bizler, yapay ekonomik krizlerin, terör eylemlerinin son bulması, faili meçhul cinayetlerin işlenebildiği eski karanlık günlerin ebediyen tarihe gömülmesi, vesayet odaklarının kaos çıkararak siyasete yön vermelerinin engellenmesi için 'Evet' demeliyiz. İşine gelmeyince seçilmiş hükümetleri hizaya getirmeye çalışan vesayet odaklarının, üst akılların, sömürgeci anlayışın etkisine öldürücü bir darbe indirmek için 16 Nisan'da milli demokrasiye, güçlü cumhuriyete 'Evet' diyoruz."



Milletvekili Arslan, daha sonra babası vefat eden Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan'ı ziyaret ederek, başsağlığı diledi.