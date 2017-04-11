Halk Oylamasına Doğru

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı AK Parti Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu, "Daha güçlü bir hükümet, daha güçlü bir yasama, tarafsız bir yargı için bu 18 maddelik anayasa değişikliğine evet diyoruz." dedi.



Ramazanoğlu, Denizli Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ederek Cemiyet Başkanı Osman Nuri Boyacı ve yeni yönetime hayırlı olsun dileklerini iletti.



Ziyarette referandum çalışmaları hakkında bilgi veren Ramazanoğlu, Denizli'de anayasa değişiliği ile ilgili olarak sahada çalışma yaptığını, yurt içinde ve yurt dışında da çalışmalara katıldığını ve vatandaşlardan olumlu tepkiler aldıklarını belirtti.



Türkiye'nin askeri darbe ürünü 1982 Anayasası ile daha fazla yönetilemeyeceğini dile getiren Ramazanoğlu şunları söyledi:



"Gençlerimize ve kadınlarımıza katılımcı demokrasiyi anlatıyorum. Her bir seçmen ülkenin kaderinde söz sahibi. Seçmenler kararlarıyla ülkenin yönetimine katılıyorlar, oy vererek yönetime katkıda bulunuyorlar. Daha güçlü bir hükümet, daha güçlü bir yasama, tarafsız bir yargı için bu 18 maddelik anayasa değişikliğine evet diyoruz." dedi.



Cemiyet Başkanı Boyacı'nın, ilan ve reklam gelirlerindeki KDV oranının indirilmesi ve internet medyasıyla ilgili yeni yasal düzenleme yapılması yönündeki talebine ilişkin olarak, Ramazanoğlu konunun çözümü için elinden geleni yapacağını sözlerine ekledi.