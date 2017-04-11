Halk Oylamasına Doğru
HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, "Referandum, seçimlerden bile önemlidir, belirleyicidir.
HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, "Referandum, seçimlerden bile önemlidir, belirleyicidir." dedi.
Milletvekili Önder, partisinin Batman 16 Mayıs Stadyumu yanındaki alanda düzenlediği mitingde 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının önemine değindi.
Halk oylamasını anlatmak için 7 günde 8 bin 500 kilometre yol katettiğini ifade eden Önder, şöyle konuştu:
"Gelecek kendi ellerimizdedir. Referandum, seçimlerden bile önemlidir, belirleyicidir. Bizim işimiz anlatmak, size de anlatırız. 17 Nisan sabahı her şey ortaya dökülecek. Bu kalan 5 günü Allah için çocuklarımızın geleceği için, ortak vatanımız için 'bugün acaba bir yeri daha ziyaret edebilir miydim?' diye kendimize sormadan o günü bitirmeyelim."
Halk oylamasının Türkiye'nin geleceği için büyük önem taşıdığına dikkati çeken eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk de, "Herkes vicdani bir muhasebe yaparak bu referandum a baksın. Türkiye'nin geleceği için, referandum un çok önemli olduğunu söyledik. Bizim görevimiz bunları bir araya gelerek sizlere aktarmaktır." diye konuştu.
Mitinge, HDP Batman Milletvekilleri Saadet Becerikli, Mehmet Ali Aslan ile Ayşe Acar Başaran da katıldı.