Halk Oylamasına Doğru
Sivil Düşünce Platformu (SDP) Başkanı Hidayet Gültekin, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin halk oylaması için halktan yana tavır sergilemesinin önemli olduğunu bildirdi.
Sivil Düşünce Platformu (SDP) Başkanı Hidayet Gültekin, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin halk oylaması için halktan yana tavır sergilemesinin önemli olduğunu bildirdi.
SDP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya'daki bir otelde Bahçeli ile SDP Başkanı Gültekin bir araya geldi.
Gültekin, 15 Temmuz darbe girişiminde milletten yana tavır alarak, "Darbeye dur" diyen Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.
Sivil Düşünce Platformu adına Yasin Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye plaket takdim etti. Bahçeli, 16 Nisan'dan sonra Sivil Düşünce Platformu üyelerini Ankara'ya genel merkez binasına davet etti.
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