Halk Oylamasına Doğru

Bolu Valisi Aydın Baruş, "Halk oylaması günü meydana gelebilecek olumsuz gelişmelere müdahale etmek üzere, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 5 Grup Hazır Kuvvet, bünyesinde 226 Polis, İl Jandarma Komutanlığına bağlı 3 Grup Hazır Kıta Timi, bünyesinde 53 Jandarma görev yapacaktır." dedi.



Baruş, valilik binasındaki basın toplantısında 16 Nisan Pazar günü yapılacak referandum için kentte alınan güvenlik tedbirleri hakkında bilgi verdi.



Pazar günü il genelinde alınacak olan güvenlik tedbirlerini paylaşmak, bu vesile ile de oy kullanacak vatandaşlara bazı hatırlatmalarda bulunmak istediklerini kaydeden Vali Baruş, "İlimiz genelinde 93'ü polis bölgesi, 502'si jandarma bölgesinde olmak üzere toplam 595 sandık alanında yani binada, 411'i polis bölgesinde, 521'i jandarma bölgesinde olmak üzere toplam 932 sandıkta, 150 bin 345'i polis bölgesinde, 70 bin 952'si jandarma bölgesinde olmak üzere toplam 221 bin 297 seçmen oy kullanacaktır.



Oy verme günü öncesi, halkoylaması günü ve sonrasında, seçim mevzuatı, ilgili genelge ve emirler ile Yüksek Seçim Kurulunun kararları doğrultusunda, halkoylamasının güvenli ortam içerisinde gerçekleştirilmesi, halk iradesinin sandığa eksiksiz ve doğru bir şekilde yansımasını sağlanması, bazı tedbirler de aldık." dedi.



Halk oylaması takviminin başlangıcı olan 16 Şubat 2017 tarihinden itibaren, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde Seçim Harekat Merkezleri ile Bolu Valiliği bünyesinde İl Seçim Koordinasyon Merkezleri ve 8 ilçe kaymakamlığında İlçe Seçim Koordinasyon Merkezlerinin oluşturulduğunu ifade eden Baruş, bu iletişim merkezlerinin irtibat bilgilerinin paylaşılacağını söyledi.



Baruş sözlerini şöyle sürdürdü:



"Halk oylaması günü sandıkların ve vatandaşların emniyetini sağlamak ve sandıkların güvenli bir şekilde İlçe Seçim Kurullarına intikalini sağlamak üzere 442'si emniyet, 521'i jandarma olmak üzere toplam 907 güvenlik görevlisi görevlendirilmiştir. Halk oylaması günü meydana gelebilecek olumsuz gelişmelere müdahale etmek üzere; İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 5 Grup Hazır Kuvvet bünyesinde 226 Polis, İl Jandarma Komutanlığına bağlı 3 Grup Hazır Kıta Timi bünyesinde 53 Jandarma görev yapacaktır."