Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, halk oylaması çalışmaları kapsamında Gemerek ilçesini ziyaret etti.



AK Parti Gemerek İlçe Teşkilatınca düzenlenen programda vatandaşlara hitap eden Bilgin, referandum da Gemereklilerin 'evet' oyu kullanacağına güvendiğini belirtti. Halk oylamasına son 5 günün kaldığını anımsatan Bilgin, "Bu son 5 günde 'hayır' diyen 1 kişiyi bile ikna etsek bu bizim için başarıdır." dedi.



Anketlerde sıkıntı olmadığını ve beklentilerinin her geçen gün yükseldiğini söyleyen Bilgin, "Artık yapmamız gereken oranı en yüksekte tutmaktır. Bunun için çok çalışmalıyız ve 5 günün sonunda sandıklarımıza sahip çıkmalıyız. Sonrasında yolumuz da önümüz de çok açık." diye konuştu.



AK Parti Gemerek İlçe Başkanı Hacı Yalçın ve teşkilat üyeleriyle Gemerek Demokrasi Meydanı'nda kurulan pazarı da ziyaret eden Bilgin, esnaftan referandum da destek istedi.



Milletvekili Hilmi Bilgin daha sonra Sızır beldesini ziyaret etti.