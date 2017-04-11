Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, halk oylaması çalışmaları kapsamında Pütürge ve Doğanyol ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.



AK Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şahin, Pütürge Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı ziyaretinde, gittikleri her yerde insanların hayır duasını aldıklarını belirtti.



Pütürge Muhtarlar Odasına geçen Şahin, burada yaptığı konuşmada, bu seçimin geleceğin teminatı olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:



"Bugüne kadar Türkiye'de tek başına iktidar olan hükümet sayısı çok azdı. Cumhuriyetin ilanından bugüne kadar 65 hükümet kuruldu. 12'si tek başına iktidara geldi. Onun dışında hep koalisyon hükümetleri ülkeyi yönetmeye çalıştı. Koalisyonlar ise ülkede hiçbir zaman istikrarı yakalayamadı. Bizler darbe artığı anayasadan kurtulup, sivil bir anayasa istiyoruz. Bununda onayını 16 Nisan'da sizlere sunuyoruz. Milletimizin duruşunu biliyor ve görüyoruz. Milletimiz kararını vermiş durumda."



Doğanyol ilçesine bağlı Gökçe Mahallesi'ni de ziyaret eden Şahin, "Bugüne kadar AK Parti gereğini yaptı. Güzel hizmetleri ilçe sakinlerine sundu. Bu bölgelere standartları yüksek, köylerimizdeki hayatı rahatlatacak yollar yaptık. Vatandaşımız köyünde asfaltla tanıştı. Bizden önce devleti yöneten hantal bir mekanizma vardı. Milleti dinleyen milletvekilleri yoktu. AK Parti'den sonra milletvekilleri ilçeleri, köyleri canla başla gezdi. Bizim harcımız, mayamız millettir. Biz tek başlılık olsun istiyoruz. Ülkeyi yöneten mutlu bir azınlık olsun istemiyoruz." ifadelerini kullandı.