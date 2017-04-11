Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Kayseri'de faaliyet gösteren Kafkas derneklerinin temsilcileriyle bir araya gelerek 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması için destek istedi.



AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Nergis, toplantıda yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gerekliliği ve anayasa değişikliği hakkında bilgiler verdi.



Türkiye'de cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık makamları bulunduğunu ve bunun çift başlılığa neden olduğunu ifade eden Nergis, şunları kaydetti:



"Başbakan seçime giderken kendi parti programına göre seçim bildirgesini deklare ediyor ve seçime giriyor. Sözler veriliyor ve seçiliyor. Hükümetini kurduktan sonra da çözüm noktasında çalışmaya başlıyor. Tabi kendi işlerini yaparken, cumhurbaşkanının tasdiki ve onayına muhtaç. Aynı zamanda bütün üst düzey yöneticilerin, genel müdürlerin ve bürokratların atanmasında cumhurbaşkanının onayı gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı kabul etmeden herhangi bir bakanlıktaki üst düzey bürokratı başbakan kendisi değiştiremiyor. Sonuç olarak AK Parti bunu değiştirmek istiyor. Onun için 16 Nisan'da yapılacak referandum da siz değerli vatandaşlarımızdan 'evet' oyu istiyoruz. İnşallah güçlü bir 'evet' oyuyla, güçlü bir Türkiye, yeni Türkiye ve için istikrarın devam etmesi için 17 Nisan sabahına uyanmak istiyoruz."