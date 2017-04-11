Halk Oylamasına Doğru

Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında hastanede yatan veya evde sağlık hizmeti alan vatandaşlar için gereken hazırlıkları yaptıklarını bildirdi.



İl Sağlık Müdürü Hülür, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların en temel haklarından olan oy kullanmalarının sağlanması ve halkın iradesinin en üst seviyede gerçekleşmesinin büyük önem arz ettiğini belirtti.



Hülür, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ'ın talimatlarıyla Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ile koordinasyon içinde, evinde sağlık hizmeti alan, hastanede yatan, sağlık yardımı olmaksızın oy vermeye gidemeyecek vatandaşlara destek olacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Hastalarımız ya da hasta yakınlarımız ilgili taleplerini, evde sağlık hizmetleri çağrı merkezinin 444 38 33 numaralı telefonunu arayarak iletebilir. Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi de kendilerine kayıtlı tüm hastalara ulaşmaya çalışacak ve referandum günü dahil görev yapacak. Talepte bulunmuş ya da kendilerine ulaşılmış olan, evde sağlık hizmeti ekibi desteği olmadan oy kullanmaya gidemeyeceği belirlenen uygun hastalar hasta nakil araçları ile oy verecekleri merkezlere taşınacak ve oy verme işlemi sonrası alındıkları yere geri götürülecek."