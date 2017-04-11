Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, referandum çalışmaları kapsamında Evreşe beldesini ziyaret etti.



Milletvekili Gider, Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak ile birlikte vatandaşlarla bir araya gelip sohbet etti.



Gider, yaptığı konuşmada, 16 Nisan Pazar günü yapılacak seçimin bir parti seçimi olmadığını belirtti.



Gider, şunları kaydetti:



"Haftaya bugün sandıktan ne çıkmış olursa olsun TBMM toplanacak. Sayın Cumhurbaşkanımız görevinin başında olacak. Sayın Başbakanımız ve hükümet üyeleri görevinin başında olacak. Haftaya çıkan sonuca göre hükümet falan değişmeyecek. Peki nedir o zaman bu kadar tantanalı seçim yapıyoruz sandıklar koyuyoruz. Bu bir yönetim değişikliği talebi. Bu rahmetli Özal'ın istediği sistem, rahmetli Demirel'in istediği sistem, rahmetli, Türkeş'in, rahmetli Erbakan'ın, rahmetli Ecevit'in istediği sistem."



Gider, daha sonra esnafı ziyaret etti.