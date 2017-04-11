Halk Oylamasına Doğru

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Anayasa değişikliği halk oylamasının bir siyasi tercih değil, memleket meselesi olduğunu söyledi.



Alanya'da halk oylaması çalışmaları kapsamında esnafla bir araya gelen Başkan Türel, yaptığı konuşmada, ilçede yıllardır bekleyen sorunlarına neşter vurmaya çalıştıklarını belirtti.



Tek adamlıkla ilgili birçok iddianın ortaya atıldığına ifade eden Türel, Türkiye'nin demokrasiye sımsıkı bağlı bir ülke olduğunu ve Cumhurbaşkanını halkın seçtiğini dile getirdi.



"Halkın seçmiş olduğu bir Cumhurbaşkanlık sisteminde tek adamlık mümkün olur mu?" diye sonra Türel, "Hızını alamayan 'diktatörlük' diyor. Dünyanın neresinde diktatörü halk seçmiş. Yani bu hangi akla hizmet söylenen bir sözdür anlamakta zorlanıyorum. Bazı 'hayırcı' profesörler geliyor, hocalar geliyor, ben onlara da soruyorum bunları, maalesef cevap alamıyorum.



Diktatör Suriye'de. Diktatör silah zoru ile gelir devlete el koyar, halkına zulüm ederek, zalim olduğu için ölünceye kadar devletin başında kalmaya çalışır. Ama bizdeki sistemde 'Cumhurbaşkanı 2 defa seçilebilir ve en fazla 10 sene görev yapabilir' diyoruz. Hangi diktatör acaba 'Beni 2 dönem seçin sonra bir daha sakın seçmeyin' diyor Allah aşkına. Bu sistemin içinde tek adam milletin ta kendisidir. Başka da hiç kimse değildir." dedi.



" Kandili bunların başlarına geçireceğiz"



Başkan Türel sözlerini şöyle sürdürdü:



"16 Nisan'da belediye başkanı, cumhurbaşkanı, başbakan veya milletvekili seçmeyeceğiz. 16 Nisan memleket meselesi. Çocuklarımızın geleceği için daha hızlı kalkınmak için sisteme 'evet' diyeceğiz. 'Evet' çıkarsa ne olur, 'hayır' çıkarsa ne olur meselesini çok iyi analiz etmek gerekiyor. Ama 'evet' çıkarsa görülüyor ki çok daha güçlü mücadele edeceğiz.



Kandili bunların başlarına geçireceğiz. Bunu çok net bir şekilde gördükleri için 'hayır' diyorlar. Özellikle büyük bir çırpınışın içerisindeler. Büyük bir ülke olma hedefimiz var. Biz ne zaman ne yapsak diyorlar ya 'Cumhuriyet elden gidiyor. İşte rejim elden gidiyor.' Türkiye'nin sistemi bellidir. Demokrasidir. Demokrasinin olduğu yerde tek adam halktan başkası değildir."