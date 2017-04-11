Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, "Aydınlık bir Türkiye, koşar adımlarla muasır medeniyet seviyesine ulaşan bir Türkiye olmasını istiyorsak hep beraber 16 Nisan'da vebalimiz var." dedi.



Tunç, Ulus ilçesinde esnaf ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, 16 Nisan'daki anayasa değişikliği halk oylamasının rejime yönelik bir düzenleme içermediğini ve yapılmak istenenin hükumet modeli değişikliği olduğunu belirtti.



Krizlerin yaşanmaması, ülkenin hükumet krizleriyle karşılaşmaması, istikrarlı ve hızlı karar alabilen demokratik, hukuk devleti nezdinde hesap verebilen bir sistemi hayata geçirmek istediklerini anlatan Tunç, "Yeni anaysa ile gelecek sistem, halka doğrudan doğruya hükumet kurma yetkisi veren bir sistemdir. Halkın iradesinin yönetime doğrudan yansımasını sağlayan bir sistemdir." dedi.



Tunç, CHP ve HDP'nin başını çektiği 'hayır' cephenin anayasa değişikliğinin maddeleri ile ilgisi olmayan konuşmalarla çarpıtmalarda bulunduklarını öne sürerek, "Gerçeği milletimiz görüyor, kampanya süresince bunların çarpıtmaları çürüdükçe 'evet' oranı çok çok yükseklere çıkacak ve çocuklarımızın geleceği için ülkemiz yeni bir döneme adım atacak." diye konuştu.