Halk Oylamasına Doğru

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, anayasa değişikliği halk oylamasıyla devletin, ülkenin, vatanın tapusunun tek kişiye verilmek istendiğini iddia ederek, "16 Nisan sonrası bütün evetçiler pişman olacak" dedi.



Purçu, partisinin Uşak İl Başkanlığındaki basın toplantısında 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması ile ilgili bilgi verdi.



Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini kaydeden Purçu, AK Parti hükümetinin anayasa değişikliğini neden istediğini anlamadığını söyledi.



Hükümetin tüm yetkileri sonuna kadar kullanabildiğini iddia eden Purçu, şöyle konuştu:



"Bu iktidar, Cumhurbaşkanından Başbakanına kadar neyi istedi de yapamadı? Şimdi kalktılar referandum u getirdiler. Milletin körü körüne 'evet', körü körüne 'hayır' demesine karşıyım. Herkes 18 maddeyi incelemeli, bu maddelerde neler var, hükümet neden bunu istiyor diye sormalı. Anayasa değişikliği içinde ne çiftçiyle ne esnafla ne emekliyle ne çocuklarımızla ilgili hiçbir madde yok. Anayasa değişikliği ile devletin ülkenin vatanın tapusu tek kişiye verilmek isteniyor. Eğer 'evet' çıkarsa 80 milyonun ağzına bant bağlanacak, hep bir kişi konuşacak hep bir kişi yapacak hep bir kişi yetkili olacak. Sandıktan 'evet' çıkarsa 16 Nisan sonrası bütün evetçiler pişman olacak."



CHP Parti Meclis Üyesi Sevda Erdan Kılıç ise Türkiye'nin bir uçurumun kenarında olduğunu iddia ederek, "Güzel ülkemizi bu uçurumdan aşağı itmek istiyorlar. İnanıyorum ki halkımız buna izin vermeyecek. 16 Nisan'da sandıktan güçlü bir 'hayır' çıkacak." dedi.



CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ise halk oylaması çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.