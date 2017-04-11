Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Batman İl Başkanı Diyaettin Uçar, seçim çalışmaları kapsamında Sason'un dağ köylerini ziyaret etti.



Uçar, İlçe Başkanı Avni Yıldırım ve diğer parti yöneticileriyle Kaleyolu, Gençler ve Dikbayır köylerin ziyaret ederek, köylülere 16 Nisan'da oylanacak anayasa değişikliği maddeleri hakkında bilgi verdi.



Köylülerin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını belirten Uçar, referandum da Sason'dan "evet" yönünde yüksek bir tercihin çıkacağına inandıklarını ifade etti.