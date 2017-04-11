Halk Oylamasına Doğru

Muş'ta, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında görev alacak sandık kurulu başkanlarına seminer verildi.











Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde, ilk gün Hasköy ve Korkut ilçeleri, ikinci gün ise merkez ilçede görev yapacak sandık kurulu başkanlarına seminer verildi.





Sandık kurulu başkanlarına dikkat etmeleri gereken konular hakkında açıklama yapan İlçe Seçim Kurulu Başkanı Cebrail Güldüren, referandum un sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için herkesin dikkatli ve duyarlı olması gerektiğinin altını çizdi.





Oy kullanma esnasında sandık kurulu başkanlarının dikkat etmesi gereken hususlara da değinen Güldüren, "Her kim oy verme sırasında seçme yeterliği olmadığını bildiği halde oy vermeye teşebbüs eder veya verirse 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Başkasının adını taşıyarak oy vermeye teşebbüs eden veya veren 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." ifadelerini kullandı.



Oy verme sonucuna tesir edecek hallere de değinen Güldüren, şöyle konuştu:



"Her kim sandık başında seçmenlerin imzalarını koydukları sandık seçmen listesine gelmeyenler adına sahte imza atmak, mühür koymak veya parmak basmak gibi hileli bir hareket ile sandığa oy atar veya attırır ise 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve bin günden 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. Yukarıdaki fıkrada yazılı fiil ve hareketler kurul başkan ve üyeleri ve resmi memurlar tarafından işlendiği takdirde haklarında verilecek ceza 5 yıldan 10 yıla kadar hapistir."



Eğitim-Bir Sen Muş Şube Başkanı Mahir Barışan ise seçimlerin demokrasinin olmasa olmazı olduğunu belirterek, demokrasinin güçlenmesi, iradenin tam olarak sandığa yansıması için sandık görevlilerine büyük görev düştüğünü söyledi.



Verilen eğitimin bu açıdan çok önemli olduğunu dile getiren Barışan, "Sandık başına gelen vatandaşı doğru yönlendirmek gerekir. Yaşlıların, hastaların ve okuma yazması olmayan vatandaşların iradesinin sandığa nasıl yansıyacağı ile ilgili onlara yardımcı olmak gerekiyor. Bu açıdan bu tür seminerlere verimli buluyoruz." diye konuştu.



Seminerde İl Seçim Kurulu Müdürü Kamuran Turan da görevlilere yapılan işlemlerle ilgili teknik bilgiler verdi.