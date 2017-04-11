Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek halk oylamasıyla ilgili "Biz Türkiye'nin gelişimine olanak sağlayacak, Türkiye'nin önünü açacak yeni ufuklara kapı aralayacak bir sistem getirmeye çalışıyoruz." dedi.



Partisinin Bursa İl Başkanlığı tarafından Mudanya ilçesinde düzenlenen programa katılan Milletvekili Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Mudanya'nın Bursa'nın en güzel mekanlarından biri olduğunu, kendileri için de ayrı bir öneme sahip bulunduğunu söyledi.



Mudanya için bir çok projeleri bulunduğunu ve bunları bitirmek için çalıştıklarını anlatan Çavuşoğlu, söz konusu projeler tamamlandığında ilçeye ayrı değer katacağını kaydetti.



Türkiye'nin 16 Nisan'da bir halk oylamasına gideceğini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:



"16 Nisan'ı ülkemiz için bir dönüm noktası yeni bir başlangıç olarak görüyoruz. Biz Türkiye'nin gelişimine olanak sağlayacak, Türkiye'nin önünü açacak yeni ufuklara kapı aralayacak bir sistem getirmeye çalışıyoruz. Hepimiz Türk vatandaşıyız, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyız. Onun için bir şeyin kararını verirken 'Evet' de 'Hayır' da derseniz kararını verirken o konuda fikir sahibi olunuz ve oyunuzu ona göre veriniz."



Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ve beraberindekiler, daha sonra İskele Meydanı'nda kurulan "Evet" çadırını ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.