Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, millet iradesinin yeni sistemle hem Meclis'e hem de yürütmeye eş zamanlı yansıyacağını ve uyumlu bir yönetim modeli oluşacağını söyledi.



Bozkurt ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Tin, Baklan Kuyucak, Hayrettin, Mecidiye, Armutalan ve Avdan Mahallelerinde halka, anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemiyle ilgili bilgi verdi.



Türkiye'nin büyümesini istemeyenlere 16 Nisan'da milletin en sert cevabı sandıkta 'evet' oyuyla vereceğini ifade eden Tin, şunları söyledi:



"Halk oylamasına sunduğumuz yeni hükumet sistemine milletimiz 'evet' oyu vererek ülkemizde kalıcı istikrarı tesis edecek. Türkiye koalisyonlardan çok çekti, ara rejimden çok çekti, bu ülkede hükumetlerin kurulamadığı zamanlar oldu. Bu yaşananlar ülkemize ve milletimize telafi edilemez ağır faturalar çıkardı. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı seçimleri ile milletvekili seçimleri aynı gün yapılacak. Bu uygulama neticesinde millet iradesi hem Mecliste hem de yürütmede eş zamanlı yansıyacak ve uyumlu bir yönetim modeli kurulmuş olacak. Öyle ki, güçlü ve uyumlu bir yönetim modelinde sürekli tek başına iktidar, sürekli istikrar ve güven kaçınılmazdır."



Yeni sistemde yürütme ile yasamada yaşanması muhtemel karşıt yapı ihtimalinin zayıflayacağını dile getiren Tin, Meclis'in başka anlayışta, yürütmenin başka anlayışta olmamasının hizmetlere hızlı yansıyacağını kaydetti.



Milletvekili Tin'e Bozkurt ziyaretinde AK Parti Bozkurt ilçe Başkanı Ahmet Bayar eşlik etti.