Halk Oylamasına Doğru

Hassa ilçesinde, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında görev yapacak sandık kurulu görevlilerine eğitim verildi.



İlçe Seçim Kurulu Başkanı Bayram Karaman, Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, sandık kurulu üyelerini uymaları gereken hususlar konusunda bilgilendirdi.



Oy verme işlemi devam ederken, sandığın hiçbir şekilde yerinden oynatılmaması gerektiğini ifade eden Karaman, sandığın yerini değiştirenler, yerinden kaldıranlar, oy sandığını açan, çalan, tahrip eden, içinden çıkan oy zarflarını çalan ve değiştirenlerin 3 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılacağını kaydetti.



Sandık kurulu üyelerini siyasi söylemlerden uzak durması konusunda da uyaran Karaman, bu kurala uymayanların "görevi kötüye" kullanmadan cezalandırılacaklarını belirtti.